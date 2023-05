FOTO. La festa scudetto del Napoli fa danni. Petardi esplosi sotto lo storico arco del 1400

CAPUA – Durante nella notte del terzo scudetto del Napoli, sarebbero state danneggiati porzioni dell’Arco Alessio Mazzocchi, attiguo alla chiesa di Sant’Eligio, in Piazza dei Giudici, a Capua, datato cronologicamente nella seconda metà del XV secolo. Lo riferisce il sindaco della città, Alfredo Villani.

In queste ore sarebbero in azione dipendenti del comune di Capua per la sistemazione dell’arco, danneggiato da dei petardi durante il festeggiamento per lo scudetto del Napoli.

Si tratta di una struttura facente parte del catalogo dei Beni Culturali della città di Capua.