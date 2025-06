FOTO. Raid vandalico ad Aversa: auto in sosta prese di mira in via Ruta 2 Giugno 2025 - 12:03

AVERSA – Serata movimentata ad Aversa, dove un atto vandalico ha colpito diverse auto parcheggiate in via Ruta, una traversa di via Kennedy, nei pressi di una farmacia molto frequentata della zona. Durante la serata di domenica, ignoti hanno infranto i finestrini di numerosi veicoli lasciati in sosta, causando danni significativi. La scena, scoperta dai proprietari poco dopo, ha immediatamente suscitato indignazione tra i residenti, già esasperati per la mancanza di sicurezza. La denuncia dell’accaduto si è rapidamente diffusa sui social network locali, dove cittadini arrabbiati hanno espresso la loro frustrazione. “È inaccettabile”, scrive una residente. “Viviamo in una città dove nessuno controlla più nulla, a qualsiasi ora”, aggiunge un altro commento. L’episodio riaccende i riflettori sul problema della sicurezza urbana e sulla necessità di un maggiore presidio delle forze dell’ordine nelle aree più esposte.