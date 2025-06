Fuori pista col motocross, grave 50enne casertano

L’incidente domenica mattina

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SESSA AURUNCA – Brutto incidente per un 50enne di Sessa Aurunca rimasto gravemente ferito, domenica mattina, sulla pista da motocross di Castel di Sangro.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto dopo un dosso, finendo fuori pista e con la moto che gli è caduta addosso. Scattato l’allarme all’arrivo dei sanitari del 118 le sue condizioni sono apparse subito serie: fratture multiple ma soprattutto la rottura di un rene.

Trasportato in eliambulanza all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Ricoverato in codice rosso, è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.