Furti alle auto in sosta a BAIA DOMIZIA. Danneggiata Volkswagen di una famiglia

SESSA AURUNCA – Con l’arrivo dell’estate e l’aumento dell’afflusso turistico, tornano a crescere i casi di furti nelle località balneari del litorale domizio. In particolare, la zona di Baia Domizia, lato Sessa Aurunca, sembra essere sempre più frequentemente teatro di episodi ai danni di bagnanti e villeggianti, sollevando preoccupazioni in merito alla sicurezza e al presidio del territorio.

L’ennesimo episodio si è verificato di recente e ha visto come vittime una famiglia. I tre, genitori con la loro bambina, si erano recati in spiaggia per trascorrere una giornata di relax, parcheggiando la loro Volkswagen Tiguan nei pressi del lido.

Al termine della giornata, il rientro verso l’auto ha rivelato l’amara sorpresa: lo specchietto danneggiato, la portiera forzata e l’abitacolo saccheggiato. I ladri, rimasti ignoti, si sono appropriati di alcuni effetti personali: un paio di scarpe, un pantalone e un lettino gonfiabile.

I coniugi hanno immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri, ma quanto accaduto sembra inserirsi in un contesto già noto e più ampio.