FURTI IN ABITAZIONE. La coppia del “furgone bianco” incastrata dai carabinieri

A bordo del furgone è stata rinvenuta e recuperata gran parte della refurtiva del colpo portato a segno pochi minuti prima

FORMICOLA/VILLA LITERNO – Entrambi i cittadini romeni, un ragazzo e una ragazza poco più che 23enni, residenti a Villa Literno, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della Stazione di Formicola quali autori di numerosi furti in abitazione avvenuti tra i mesi di giugno e ottobre dell’anno in corso, in quel centro e nei comuni di Liberi, Castel di Sasso e Pontelatone.

Grazie alle meticolose indagini sviluppate dai militari dell’Arma attraverso l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private installate nelle vicinanze delle abitazioni derubate, e le preziose informazioni fornite dalle vittime, è stato possibile individuare il mezzo utilizzato dai malviventi nella maggior parte dei furti e con il quale si spostavano indisturbati in quell’agro.

Il Furgone Hyunday di colore bianco, infatti, è stato intercettato dai carabinieri della Stazione di Formicola nella notte del 21 ottobre scorso, quando la coppia, subito dopo aver consumato l’ennesimo furto ai danni di una delle abitazioni di quella zona, accortasi del sopraggiungere dei militari, abbandonò il mezzo fuggendo a piedi e facendo perdere le proprie tracce nelle compagne circostanti.

In quella circostanza a bordo del furgone è stata rinvenuta e recuperata gran parte della refurtiva del colpo portato a segno pochi minuti prima, consistente in attrezzi da giardino e tubature in ferro per un valore di circa 1000 euro. Il materiale rinvenuto venne restituito al legittimo proprietario.

Gli ulteriori accertamenti hanno portato, nella mattinata odierna, all’individuazione dei malviventi che, subito bloccati, sono stati condotti in caserma e denunciati in stato di libertà. Per entrambi, inoltre, è scattata la proposta dell’emissione del foglio di via alla competente autorità amministrativa.