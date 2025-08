Paura sul Litorale Domizio, due rapine fotocopia in pochi giorni: è caccia ai banditi in moto

Armi in pugno, hanno costrettole vittime, due imprenditori, a consegnare denaro contante, orologi di valore e altri oggetti personali

CELLOLE/ SESSA AURUNCA – Momenti di terrore tra i villeggianti del litorale Domizio, dove nei giorni scorsi si sono verificate due rapine con modalità pressoché identiche. A finire nel mirino dei malviventi sono stati due imprenditori casertani in vacanza con le rispettive famiglie: il primo residente a Caserta, il secondo originario dell’Agro Aversano.

I colpi sono stati messi a segno a distanza di poche ore e a pochi chilometri l’uno dall’altro: il primo nel territorio comunale di Cellole, il secondo a Sessa Aurunca. Elementi e modalità fanno ipotizzare agli investigatori che dietro possa esserci la stessa mano criminale.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, in entrambi i casi i rapinatori si sono mossi a bordo di una potente moto di grossa cilindrata. Vestiti di nero dalla testa ai piedi e con casco integrale dal visore oscurato, hanno seguito le vittime fino al momento in cui queste stavano scendendo dall’auto appena parcheggiata. A quel punto, armi in pugno, hanno costretto gli imprenditori a consegnare denaro contante, orologi di valore e altri oggetti personali.

Subito dopo, i due si sono dati alla fuga a tutta velocità, facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, nella speranza di trovare elementi utili per l’identificazione dei rapinatori.