Furto all’Eurospin nel Centro commerciale Sidicinum: i 3 ladri beccati dai Vigliantes

Il gruppo di balordi, due uomini e una donna, dopo il fermo di ieri sera: tutti deferiti all’Autorità giudiziaria

TEANO (EZ – [email protected]) – Avevano già messo a segno il loro colpo e si stavano allontanando col bottino, solo un po’ troppo pesante e ingombrante, quando sono stati notati da qualcuno del personale, che ha allertato i vigilantes. La Guardia giurata in servizio ha cominciato cautamente a seguirli.

La banda, composta da almeno tre persone, portava via letteralmente un pesante bottino: prosciutti, salami e formaggi, tratti dagli scaffali refrigerati dell’Eurospin presso il Centro commerciale Sidicinum di Teano. Il tempo di allertare i Carabinieri – assicurarsi che sarebbero giunti sul posto abbastanza presto – e la guardia giurata ha intimato loro di fermarsi. Il fatto è successo ieri sera tardi, 10 ottobre 2025, poco prima dell’ora di chiusura.

Successivamente fermati e condotti in caserma per l’identificazione, si trattava di tre persone di origini indiane, due uomini e una donna. Tutti sarebbero stati deferiti all’autorità giudiziaria. Non si tratterebbe, a quanto pare, del semplice episodio di “taccheggio” di generi alimentari per necessità, vista la quantità ritenuta cospicua. Fortunatamente, dell’Eurospin presso il Centro commerciale Sidicinum di Teano già fatto segno di diversi furti notturni e devastazioni, stavolta il colpo è fallito,

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza a Teano. Diverse abitazioni, anche di recente, soprattutto nelle aree periferiche, sono state prese di mira dalla microcriminalità, con numerosi furti e tentativi di furto che hanno spinto i cittadini a chiedere un aumento dei controlli e l’installazione di telecamere di sicurezza, il cui ripristino è stato promesso da diversi anni dall’Amministrazione comunale.