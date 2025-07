Furto con effrazione: presa di mira la Villa di un ex Agente di Polizia

Una situazione da brividi, con il pericolo per i proprietari di trovarsi faccia a faccia con i delinquenti. Nel bottino tutto l’oro di famiglia



TEANO (Elio Zanni) – Clamoroso furto in una villa a Teano, ai danni di un agente di Polizia in pensione. Il fatto risale a poche sere fa. La zona del colpo è il quartiere ex Orto Ceraso, da poco ribattezzato via Vincenzo Mancini. I ladri, calcolando ogni minimo dettaglio, si sono intrufolati nella zona notte penetrando dal balconcino del bagno, ben consapevoli che i padroni di casa si trovassero al piano inferiore.

Una situazione da brividi, con il pericolo per i proprietari di trovarsi faccia a faccia con i delinquenti che, a questo punto, si può ritenere fossero armati. Ricostruendo i fatti a ritroso e ripensando all’accaduto, le vittime del furto credono che i malviventi siano scappati pochi istanti prima che uno dei familiari salisse al piano superiore. Naturalmente, è stata sporta regolare denuncia e sul posto si sono recati i Carabinieri per raccogliere elementi utili a catalogare l’evento, soprattutto per la modalità operativa.

Nel bottino, purtroppo, sono finiti i ricordi di una vita di tutti i membri della famiglia: monili in oro e argento, oggetti legati a battesimi, prime comunioni, cresime, i classici regali dei 18 anni e ogni altro oggetto di valore, rigorosamente non ingombrante o pesante. L’intera famiglia è giustamente sotto shock per quanto accaduto e comprensibilmente non riesce ancora a superare quel senso di smarrimento e, diciamolo pure, di ribrezzo al pensiero che estranei malintenzionati e viscidi abbiano posato le loro luride mani sugli effetti personali.

Secondo l’esito del sopralluogo e le interviste condotte sul posto, tutto è accaduto in poco più di un’ora (questo il tempo che possono aver impiegato per entrare, consumare il furto e dileguarsi). Hanno cercato solo ciò che interessava loro, scartando anche qualcosa di valore ma non facilmente trasportabile. Potrebbero essersi dileguati proprio nel momento in cui uno dei familiari saliva nella zona delle camere da letto. In caso di incontro diretto tra i ladri e il padrone di casa, avrebbe potuto succedere una tragedia.

Del

caso si stanno occupando in maniera accurata i Carabinieri di Teano agli ordini del Maresciallo capo, Salvatore Canelli. Purtroppo, come spesso accade, tra i vicini di casa nessuno ha visto o sentito nulla. E nemmeno sarà possibile visualizzare le riprese video del sistema di sorveglianza comunale, che risultano ancora fuori uso come da diversi anni. Si conta su qualche immagine che potrebbe aver carpito una videocamera privata della zona. Una eventualità che sicuramente sta già all’attenzione dei militari dell’Arma.