Furto in chiesa. Cassetta delle offerte scassinata

Solo un mese fa, una situazione analoga aveva già colpito la chiesa

PIGNATARO MAGGIORE – Furto nella Chiesa di Maria Santissima Addolorata a Pignataro Maggiore. Durante le operazioni di svuotamento delle cassette delle offerte il sacerdote e dei suoi collaboratori si sono accorti dell’accaduto. Circa 70 euro il bottino. Un valore modesto ma significativo per una chiesa che dipende per lo più dalle donazioni dei fedeli per il suo sostentamento.

Solo un mese fa, una situazione analoga aveva già colpito la chiesa. Anche in quella circostanza i ladri avevano scassinato una delle cassette delle offerte. Entrambi gli episodi sono stati denunciati alle autorità competenti.