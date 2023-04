Furto sventato in una nota azienda

Malviventi col volto coperto da passamontagna…



CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) – Furto sventato presso una nota azienda di Carinaro. Nei giorni scorsi una banda di ladri, a bordo di una vettura scura, ha preso di mira un’azienda.

Con volto coperto da passamontagna, si sono avvicinati al cancello principale, hanno guardato attraverso le grate per capire se l’area fosse controllata da un custode. Non sapevano che la zona fosse sorvegliata dai Guardiani Virtuali che, connessi da remoto e in tempo reale dalle piattaforme tecnologiche BOR, hanno attivato i protocolli di emergenza riuscendo ad allontanarli tempestivamente, avendo notato la scena dalle telecamere.