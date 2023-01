FXORO: recensione del broker di trading online

State cercando una piattaforma di trading sicura e affidabile, ma non sapete quale scegliere?

I broker online certo non mancano, ma capire quale sia il più adatto al proprio livello di esperienza e alle proprie tasche non è semplice. La rete mette infatti a disposizione dei trader numerose possibilità.

Per individuare la piattaforma più adatta è necessario valutare alcuni aspetti, primo fra tutti il possesso dell’autorizzazione necessaria per operare sul territorio italiano, la quale viene rilasciata dalla CONSOB. Oltre questo, è importante valutare le caratteristiche dei piani, le modalità di fruizione del servizio, la presenza di strumenti che consentano di analizzare i mercati

e, ultimo ma non ultimo, la possibilità di usufruire dicome e-book e webinar.

In questo articolo ci occuperemo di una piattaforma di trading in particolare, FxOro, e scopriremo come funziona, quali strumenti offre e se vale la pena utilizzarla.

FxOro: che cos’è

FxOro è una piattaforma che consente di effettuare operazioni di trading online in CDF di azioni e criptovalute, indici, materie prime ETF, nonché sul mercato Forex.

Il broker è stato fondato nel 2012 e possiede autorizzazione della CYSEC, ossia dell’authority di vigilanza di Cipro, e della CONSOB.

La mission dichiarata è quella di offrire ai trader, sia principianti sia professionisti, un’esperienza di investimento completa, che sia al contempo professionale e informata. Questo obiettivo viene perseguito mettendo a loro disposizione tecnologie all’avanguardia, materiali formativi e una vasta gamma di strumenti e funzioni, in grado di soddisfare i più svariati profili di investimento.

Cosa si può trovare su FxOro

Chi apre un conto su FxOro può usufruire di numerose funzioni e servizi, tra cui:

la scelta tra tre tipologie di conto, pensati per soddisfare diverse categorie di utenti

il Trading Central, fornito gratuitamente in partnership con l’azienda omonima

un’assistenza clienti sempre attiva

un conto demo, il quale può essere attivato su richiesta

la protezione del saldo negativo e del margine.

Molto interessante inoltre la vasta gamma di materiali formativi messi a disposizione di quanti desiderano apprendere le basi del trading.

I conti FxOro

A seconda dei propri obiettivi, delle strategie seguite e del profilo di investimento, i trader possono scegliere di aprire un conto con Spread variabile, con Spread fisso o uno di tipo No Dealing Desk.

Il primo, adatto agli investitori esperti o che effettuano operazioni a breve termine, offre un differenziale tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita variabile in base alle fluttuazioni dei prezzi; il secondo, in grado di proteggere dalla volatilità dei mercati, garantisce un differenziale fisso e prestabilito. La terza tipologia di conto, detto ECN, vede il broker svolgere esclusivamente funzione di intermediario.

Il Trading Central

Questo strumento, utile soprattutto per i trader più esperti, consente di accedere a informazioni utili per effettuare l’analisi tecnica dei mercati e per rilevare i principali trend, nonché di accedere a segnali e alle notizie finanziarie ed economiche.

L’assistenza clienti

FxOro mette a disposizione dei clienti italiani un centralino dedicato per comunicare direttamente con il team di assistenza. In alternativa è possibile utilizzare la chat live oppure inviare un’e-mail per ricevere consigli e informazioni, nonché per risolvere eventuali problemi.

Il conto demo

Per attivare il conto demo, è necessario contattare l’account manager, il quale provvederà, in tempi rapidi, a mettere a disposizione la risorsa richiesta.

Il conto demo risulta molto utile per i principianti, in quanto consente loro di fare pratica con le varie strategie di investimento, senza rischiare soldi vari.

La sicurezza

Per aiutare i propri clienti a investire limitando i rischi, FxOro offre vari tipi di protezione, in particolare quella contro il saldo negativo, la quale prevede che non si possa perdere più di quanto investito, e quella sui margini, monitorati per evitare di portare il saldo in rosso.

Opinione finale

Le numerose funzioni disponibili, l’ampia scelta di prodotti finanziari e di conti, nonché la possibilità di accedere a utili materiali formativi, rendono FxOro una delle piattaforme migliori del suo genere, semplice da usare e caratterizzata da un elevato livello professionale.