Gabriele Carraroli e Francesca Palomba le stelle della 12 ª edizione della StraLiterno

Circolino rosso per l’Asd Run Lab del presidente Lorenzo Vanacore che firma un’edizione impeccabile che ha sfiorato i numeri record del 2019.

VILLA LITERNO (Pietro De Biasio) – Un’edizione da record per la «StraLiterno» 2025, che ha richiamato oltre 1.200 partecipanti sulla linea di partenza, confermandosi come uno degli appuntamenti podistici più attesi della stagione campana. La competizione, andata in scena ieri, domenica 9 febbraio, a Villa Literno, ha visto trionfare Gabriele Carraroli portacolori dell’Atletica Latina e Francesca Palomba, tesserata della Caivano Runners al termine di una gara combattuta e dal ritmo serrato.

La giornata ha regalato condizioni meteo ideali, con un sole radioso a illuminare la competizione e un clima carico di energia grazie alla partecipazione di atleti di alto livello e a un pubblico caloroso e numeroso. L’organizzazione, gestita con meticolosa attenzione dalla Run Lab presieduta da Lorenzo Vanacore, ha confermato ancora una volta il valore di questo evento per il territorio, richiamando podisti da ogni angolo della regione e oltre.

La «StraLiterno» ha ricevuto il consueto supporto dell’amministrazione comunale di Villa Literno, con la presenza del sindaco Valerio Di Fraia e del consigliere allo sport Giovanni Musto, ex atleta nazionale. Al fianco dell’evento anche la Fidal Campania, rappresentata da Bruno Fabbozzi. La gara è partita alle 8.30, con un colpo di pistola dallo Stadio Comunale «Tavoletta» che ha dato il via a una competizione particolarmente combattuta, soprattutto tra gli uomini. Per la cronaca sportiva la gara maschile si è decisa sul filo di lana, con un duello entusiasmante tra Gabriele Carraroli e Francesco Di Puoti. I due atleti hanno corso spalla a spalla per gran parte dei 9,9 km, ma negli ultimi metri Carraroli ha piazzato l’allungo decisivo, chiudendo in 33’27”, solo un secondo davanti a Di Puoti (Atletica Marcianise).

Terza posizione per Italo Leone (Atletica Frattaminore), che con 33’35” completa un podio di altissimo livello. Nella competizione femminile, la vittoria non è mai stata in discussione: Francesca Palomba ha imposto un ritmo insostenibile per le avversarie, tagliando il traguardo in 36’38” e bissando così il successo dello scorso anno. Alle sue spalle, Francesca Maniaci atletta dell’Asd Casale…si ha chiuso in 38’04”, mentre il terzo gradino del podio è andato a Francesca Stabile (Atletica Aversa) con 38’46”.

Grande partecipazione anche a livello di squadre, con la speciale classifica delle società che ha visto primeggiare la Podistica Frattese con 65.964 punti. Secondo posto per la Amatori Marathon Frattese (50.271 punti), mentre il terzo posto è andato all’Atletica Marcianise con 46.407 punti. La novità principale di quest’anno è stata proprio il percorso ridisegnato in un giro unico e pensato per offrire ai runners un’esperienza più fluida e prestazionale. Tuttavia, la partenza leggermente stretta ha reso complesso il primo tratto di gara per chi si trovava nelle retrovie. Inoltre, il percorso ha presentato diverse variazioni di ritmo, che hanno richiesto continui adattamenti, mettendo alla prova la capacità di gestione dello sforzo anche gli atleti più esperti. Ma i numeri sembrano aver dato ragione agli organizzatori: tempi di gara eccellenti e un finale di gara emozionante hanno confermato la «StraLiterno» come un appuntamento imperdibile nel calendario podistico.