Giorgio Magliocca fa felice Carlo Raucci. Quasi 30 mila euro al presidente degli ingegneri casertani, “messo” da Zannini all’ex IACP

Il professionista sammaritano era anche stato candidato alle Regionali del 2020, in una lista a supporto di Vincenzo De Luca

CASERTA – Analizzando il passato recente e riguardando ai precedenti affidamenti compiuti dalle amministrazioni casertane, non si può ritenere sorprendente la nomina compiuta dalla Provincia di Giorgio Magliocca a favore del presidente dell’Ordine degli ingegneri Carlo Raucci.

Il professionista sammaritano, da pochi giorni settantenne, riceverà circa 29 mila euro per l’incarico di direttore lavori e per attività di contabilità dei lavori di manutenzione sui ponti della strada provinciale 330.

Dicevamo, non è una novità perché Carlo Raucci, è stato prima candidato di una lista collegata al presidente Vincenzo De Luca alle scorse regionali 2020 e poi inserito nel consiglio di amministrazione di Acer, l’ex Istituto delle case popolari, con una nomina che è stata fortemente caldeggiata dal consigliere regionale Giovanni Zannini.

Ne scrivevamo nell’ottobre del 2022 (LEGGI QUI) . E questo nuovo incarico, firmato da Gerardo Palmieri in nome e per conto dell’amministrazione provinciale di Caserta, ente nel quale l’influenza del consigliere regionale di Mondragone è totale, non fa altro che confermare il posizionamento politico di Raucci, il quale si è legato a quello che era al momento il carro vincente della regione e della Terra di Lavoro.

In questo momento, quindi, Carlo Raucci lavora come professionista anche pagato dall’amministrazione provinciale ed è presidente dell’Ordine degli ingegneri, mentre uno dei suoi vice, Luigi Vitelli, è attivo all’Ufficio Tecnico del Comune di Caserta, con Carlo Marino sindaco e Franco Biondi leader maximo del settore, in un’altra amministrazione di centrosinistra.

Inoltre, Carlo Raucci è socio con l’ex sindaco del capoluogo, Nicodemo Petteruti, della società Edil Sigma, che sempre da Caserta città ha ricevuto incarichi e, quindi, compensi.

Pare evidente, a nostro avviso, il timbro politico che Raucci, Vitelli e, di riflesso, l’intero ordine professionale ha ormai impresso.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INCARICO