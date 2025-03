GIOVANI VIOLENTI. Figlio distrugge casa e picchia la mamma per soldi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MADDALONI – Un 24enne di Maddaloni è stato arrestato dai carabinieri nella notte scorsa per maltrattamenti e tentata estorsione ai danni della propria madre. La donna, visibilmente scossa, aveva chiamato il 112 dopo essere stata aggredita fisicamente dal figlio, che le aveva chiesto del denaro. Al suo rifiuto, il giovane è entrato in uno stato di furia, strattonandola, minacciandola di morte e distruggendo parte dell’abitazione, compresi alcuni vasi in terracotta.

I militari, intervenuti immediatamente, hanno trovato la madre in cortile, ancora sotto choc, mentre il figlio, in forte stato di agitazione, si era momentaneamente appartato. Bloccato e portato in caserma, il 24enne è stato arrestato dopo che la donna ha denunciato di subire violenze e maltrattamenti da tempo, sempre legati alle continue richieste di denaro da parte del figlio.

Gli accertamenti hanno confermato un contesto di reiterati abusi fisici e psicologici. Il giovane è stato quindi trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove dovrà rispondere di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.