Gli ARRESTI a MADDALONI. 60mila euro al mese dallo spaccio. Vedette appostate a protezione dei pusher

MADDALONI – Il mercato illegale della droga spacciata dal gruppo sgominato oggi (LEGGI QUI TUTTI I NOMI DEGLI ARRESTATI) a Maddaloni dai carabinieri e dalla Direzione distrettuale antimafia che ha coordinato le indagini, incassava dai 30mila ai 60 mila euro al mese. A capo dell’organizzazione, secondo gli inquirenti, c’era Fabio Romano, 30 anni. In alcune occasioni, quando le vendite dello stupefacente aumentavano, venivano piazzate delle “vedette” per poter consumare le cessioni in tranquillità, ed evitare possibili blitz delle forze dell’ordine.

Dopo l’esecuzione delle ordinanze, sono state effettuate anche delle perquisizioni: la droga è stata trovata in una cabina Enel, vicino ad un appartamento, dove l’hashish, 50 grammi, è stato fiutato dai cani dell’unità cinofila.