Grande Slam: tutti i record ATP e WTA del tennis

Il palinsesto relativo alle scommesse sportive del tennis su Betfair è sempre molto vasto, perché nelle due categorie ci sono diversi atleti e atlete ancora in carriera, presenti nei record all time e che continuano a scrivere la storia di questo sport.

Stabilito che resta impossibile definire con assoluta certezza un top player assoluto, attraverso i record all time è possibile capire le caratteristiche dei tennisti e delle tenniste che hanno vinto più tornei e realizzato imprese al limite della perfezione, come il Grande Slam e il Grande Slam d’Oro.

Le tenniste più forti nei tornei del Grande Slam

A dominare il Ranking WTA attuale sono la giovanissima Iga Swiatek al primo posto, Aryna Sabalenka al secondo e Jessica Pegula al terzo. I record all time nel singolare, che riguardano i tornei del Grande Slam, sono dominati da Serena Williams con 23 Open vinti, segue Steffi Graf a quota 22. Al terzo posto rimangono stabili a pari merito Chris Evert e Martina Navratilova, con 18 tornei vinti.

A

partire dal 1989 sono stati raccolti i dati statistici inerenti alla velocità dei servizi più potenti, a dominare questa classifica c’è Sabine Lisicki, che nel 2014 realizzò un servizio di 210,8 km/h. Segue al secondo posto Venus Williams, che nel 2007 ha realizzato agli US Open un servizio di 207,6 km/h, battendo preventivamente sua sorella Serena, che agli Australian Open del 2013 ha effettuato un servizio di 207 km/h.

Di queste, soltanto due sono riuscite a conquistare il Grande Slam d’Oro, Stefi Graf e Serena Williams, la prima nel 1988 mentre la stella americana tra il 1999 e il 2012.

I tennisti più forti nei tornei del Grande Slam

Sono anni che i palinsesti presentano scommesse tennis sul Grande Slam nella sfida Nadal contro Djokovic perché con 22 tornei Open vinti, sono i tennisti più forti al mondo.

Questa è anche la rivalità agonistica più intensa e lunga nella storia del tennis, infatti, il serbo e lo spagnolo si sono affrontati ben 59 volte in carriera: chi ha vinto di più? Sul campo, così come nelle classifiche dei record all time, Djokovic e Nadal si equivalgono quasi, con il serbo che ha vinto 30 volte e lo spagnolo 29.

Le statistiche sono in perfetto equilibrio ma ci sono delle differenze sostanziali che vanno analizzate, per capire meglio le caratteristiche tecniche di questi due campioni, capaci di sfidare e superare persino Federer nei suoi record più irraggiungibili.

Djokovic ha vinto 10 volte gli Australian Open mentre Nadal detiene il record al Roland Garros con 14 trionfi, anche se entrambi hanno realizzato il Grande Slam durante la loro carriera, Nadal è riuscito a mettere la ciliegina sulla torta, vincendo anche la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, realizzando il Grande Slam d’Oro.

Il tennista serbo è a un passo per raggiungere Federer nei record delle vittorie a Wimbledon, perché lo svizzero domina questa speciale classifica con 8 trionfi e Djokovic segue a 7 vittorie del torneo di tennis più antico al mondo.