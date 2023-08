Grave incidente in città, ferito 27enne

CASAL DI PRINCIPE – E’ ricoverato in ospedale il ragazzo di 27 anni rimasto ferito ieri, sabato, in un pericoloso incidente avvenuto lungo via Sondrio, a Casal di Principe

Il giovane si trovava alla guida della sua auto e forse a causa dell’asfalto bagnato ha perso il controllo del mezzo.

Ad aiutarlo ad uscire dalle lamiere della vettura sono intervenuti i vigili del fuoco. Il 27enne, poi, è stato messo su un’ambulanza e portato di corso all’ospedale.