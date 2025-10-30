Grave incidente stradale: seriamente ferito il fratello di un assessore

30 Ottobre 2025 - 19:33

un tratto della Venafrana

Viaggiava su una moto da cui è stato sbalzato

VAIRANO PATENORA/PRESENZANO – Emergono nuovi particolari sull’incidente stradale capitato oggi pomeriggio, lungo la statale Venafrana che collega, come è noto, l’area di Vairano Scalo (partendo proprio dal monumento eretto dall’incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II) e il Molise, a cui si approda già attraversano il comune di Sesto Campano, passando poi per Venafro e imboccando all’occorrenza la superstrada che conduce ad Isernia.

L’incidente è avvenuto nel territorio della Campania, ossia in una zona che si trova all’interno del perimetro del comune di Presenzano che è proprio l’ultimo – dal lato vairanese – della nostra Regione.

Coinvolto un motociclista che – ed è questa la novità rispetto al nostro precedente articolo – siamo in grado di identificare. Si tratta del fratello dell’assessore Ventrone. Ora, non vogliamo dare notizie non del tutto verificate. A Vairano, c’è un assessore che di cognome fa Ventrone e si tratta di Antonio Ventrone delegato al personale e alle politiche giovanili.

Ovviamente, cercheremo di trovare informazioni precise confermando che l’assessore in questione sia quello appena citato oppure, magari un altro. Le condizioni del centauro sarebbero abbastanza serie.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino