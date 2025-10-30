Grave incidente stradale: seriamente ferito il fratello di un assessore

Viaggiava su una moto da cui è stato sbalzato

VAIRANO PATENORA/PRESENZANO – Emergono nuovi particolari sull’incidente stradale capitato oggi pomeriggio, lungo la statale Venafrana che collega, come è noto, l’area di Vairano Scalo (partendo proprio dal monumento eretto dall’incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II) e il Molise, a cui si approda già attraversano il comune di Sesto Campano, passando poi per Venafro e imboccando all’occorrenza la superstrada che conduce ad Isernia.

L’incidente è avvenuto nel territorio della Campania, ossia in una zona che si trova all’interno del perimetro del comune di Presenzano che è proprio l’ultimo – dal lato vairanese – della nostra Regione.

Coinvolto un motociclista che – ed è questa la novità rispetto al nostro precedente articolo – siamo in grado di identificare. Si tratta del fratello dell’assessore Ventrone. Ora, non vogliamo dare notizie non del tutto verificate. A Vairano, c’è un assessore che di cognome fa Ventrone e si tratta di Antonio Ventrone delegato al personale e alle politiche giovanili.

Ovviamente, cercheremo di trovare informazioni precise confermando che l’assessore in questione sia quello appena citato oppure, magari un altro. Le condizioni del centauro sarebbero abbastanza serie.