Grave incidente sulla Domiziana: muore una donna

SEGUIRANNO AGGIORANEMENTI

AGG. ORE 22.57 – Emergono dettagli sul drammatico incidente avvenuto questa sera lungo la via Domiziana, nel tenimento di Sessa Aurunca, costato la vita ad una donna, probabilmente una turista residente a Peschiera Borromeo. La donna sarebbe stata travolta e uccisa da un’auto in corsa, guidata da un uomo e diretto a Pomigliano D’Arco, nei pressi di un locale della zona. Sul posto, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Un grave incidente si è verificato pochi minuti fa all’altezza del ristorante da Martino lungo la via Domiziana. Dalle prime notizie sembrerebbe essere deceduta una donna. Sul posto i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine