AGG. IL NOME. Giovane motociclista travolto da un’auto: 3 FERITI

agg: TEVEROLA – La notizia migliore possibile è che il ferito con le condizioni più preoccupanti non è in pericolo di vita. Parliamo di Giovanni Schiavone, originario di Teverola, presidente di un’associazione locale dal nome Happy Teverola.

E’ lui il motociclista rimasto ferito all’incidente di questo pomeriggio lungo l’Asse Mediano, all’altezza dello svincolo di Marcianise. Ferite serie al perone e ai reni, ma Giovanni ha tenuto a far sapere che, seppur sofferente, è in condizioni stabili e non in pericolo di vita.

Dalla redazione, auguriamo una pronta guarigione a Giovanni.

MARCIANISE – Un grave incidente si è verificato oggi sull’Asse Mediano in corrispondenza dello svincolo di Marcianise, provocando tre feriti e il coinvolgimento di diversi veicoli. Le dinamiche appaiono riconducibili a una collisione a catena innescata dall’impatto iniziale tra un’auto e una motocicletta.

Secondo le prime ricostruzioni, un’autovettura avrebbe investito un motociclista residente a Teverola, scagliandolo sull’asfalto dopo un volo di diversi metri. La vettura, fermatasi bruscamente dopo lo scontro, avrebbe quindi causato una serie di tamponamenti a catena tra i veicoli che transitavano nella stessa direzione.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Marcianise, che hanno assunto i rilievi tecnici per accertare le precise dinamiche dell’incidente.

Il motociclista, che ha riportato le conseguenze più serie, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta in condizioni critiche. Dai primi accertamenti medici sarebbe emersa la frattura del perone e altre lesioni, per le quali i sanitari non hanno ancora sciolto la prognosi, mantenendo riservato il quadro clinico complessivo.