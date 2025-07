GUARDA I VIDEO. CASERTA. Vasto incendio nella frazione: fiamme minacciano le abitazioni

Sul posto, stanno operando incessantemente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, impegnati in un’ardua lotta contro le fiamme. A supporto delle squadre a terra, è stato richiesto l’intervento di un Canadair, indispensabile per domare l’incendio dall’alto e cercare di contenere la sua rapida espansione

CASERTA – Anche oggi la città di Caserta è alle prese con un vasto incendio che sta seminando distruzione e preoccupazione. L’ultimo rogo, scoppiato nella frazione di Casola, in zona ‘Eremo di San Vitaliano, sta mettendo a dura prova i soccorritori e i residenti, con fiamme alte e pericolose che minacciano seriamente le abitazioni.



Sul posto, stanno operando incessantemente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, impegnati in un’ardua lotta contro le fiamme. A supporto delle squadre a terra, è stato richiesto l’intervento di un Canadair, indispensabile per domare l’incendio dall’alto e cercare di contenere la sua rapida espansione.



La situazione è critica: le fiamme, alimentate probabilmente anche dalle alte temperature e dalla vegetazione secca, stanno seriamente minacciando alcune case, mettendo a rischio l’incolumità dei residenti e la stabilità delle strutture. La paura tra gli abitanti è palpabile, con molti che osservano impotenti l’avanzare del fuoco.



Questo ennesimo rogo si inserisce in un periodo già difficile per l’intera provincia di Caserta, colpita da diversi incendi che stanno causando danni ingenti al patrimonio boschivo e agricolo, oltre a creare gravi disagi alla popolazione. Le cause di quest’ultimo incendio sono ancora da accertare, ma l’attenzione è alta sulla prevenzione e sulla necessità di individuare eventuali responsabilità.