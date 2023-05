GUARDA IL VIDEO. AVERSA. Raid notturno nel ristorante: 4 banditi in fuga con il registratore di cassa

I titolari del ristorante Primo Sushi hanno denunciato tutto alle forze dell’ordine.

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Banditi fanno irruzione di notte in un ristorante e lo depredano. E’ accaduto alle 5 di stamattina, in via Alighieri ad Aversa e, ad essere preso di mira, è stato il ristorante Primo Sushi. I quattro balordi sono entrati forzando l’ingresso nel locale e lo hanno saccheggiato portandosi via il registratore di cassa, per poi darsi alla fuga indisturbati. I titolari visti i filmati hanno denunciato l’accaduto.