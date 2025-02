GUARDA IL VIDEO. CASERTA sta morendo e Carlo Marino pensa ai “commercianti fascisti”. Caos per il cantiere di via Crispo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Discussione accesa con Paolo Santonastaso, consigliere di opposizione di Fratelli d’Italia

CASERTA – Paolo Santonastaso, consigliere comunale di opposizione, di Fratelli d’Italia, ha portato in consiglio comunale la condizione di via Crispo, definito il Cantiere della Vergogna su alcuni manifesti affissi dai commercianti. Chiusa il 4 gennaio per un cedimento della pavimentazione, solo nei giorni scorsi sono ripresi i lavori di riqualificazione del basolato.

E l’istanza di Santonastaso evidentemente non è stata presa bene dal sindaco Carlo Marino. Il primo cittadino ha definito imbarazzanti sia le posizione del consigliere di FDI, sia quelle dei commercianti che avevano attaccato l’amministrazione, con la dicitura Cantiere della Vergogna.

A quel punto Marino ha definito commercianti fascisti, quelli “colpevoli” di aver protestato per un cantiere che da un mese blocca la città capolugo, una Caserta che sta morendo, dal corso fino alle vie del centro.

