GUARDA IL VIDEO del blitz dei ladri nel noto negozio di detersivi. Lo sfogo: “Dobbiamo fare come nel Far West?”

PARETE (Lidia e Christian de Angelis) – Il raid è avvenuto pochi giorni fa, intorno alle 22:30, quando una banda di delinquenti, composta da 5 membri, di cui uno faceva – come sempre – aveva il compito di fare il palo, armati di attrezzi da scasso ha forzato la porta blindata di un noto negozio di detersivi di Parete.

Questa è la seconda volta poche settimane che l’esercizio commerciale viene preso di mira. L’ultima volta accadde a novembre 2022.

I balordi con cappuccio, guanti e attrezzi da scasso, dopo aver forzato l’ingresso, si sono diretti alle casse. Ovviamente, i titolari non avevano lasciato denaro contante, per cui sono i ladri andati via a mani vuote, ma facendo dei danni al negozio.

Questo

lo sfogo della titolare, Rossella:

“DOPO CIRCA UN MESE DAL TENTATO FURTO, QUESTA SERA, ALLE ORE 22:30 CIRCA, 5/6 PERSONE (PERSONE SE COSÌ POSSIAMO DEFINIRE) SI SONO RECATE PRESSO IL NOSTRO NEGOZIO, COME POTETE VEDERE DAL VIDEO, HANNO FORZATO LA PORTA E SONO ENTRATI!

NON RIESCO A CAPIRE COSA CAVOLO PENSANO DI TROVARE, DOPO LA CHIUSURA, IN UN NEGOZIO DI DETERSIVI! SECONDO LORO, I NEGOZIANTI LASCIANO L’INTERO AMMONTARE NELLA CASSA?

IO RESTO SCONVOLTA, RESTO BASITA, IN TANTI ANNI DI ATTIVITÀ CHE ABBIAMO IN ALTRI PAESI, NON MAI CAPITATO, QUESTA INVECE È LA SECONDA VOLTA SIAMO ABBANDONATI DA TUTTI?

DOBBIAMO INIZIARE A FARE COME NEL FAR WEST?”