GUARDA IL VIDEO. FOLLIA A CASERTA. Sale sul tetto della macchina, urla e blocca il traffico

CASERTA – Ieri mattina, lunedì, un uomo, per ragioni ancora da accertare, è andato su tutte le furie, scatenando panico tra i passanti a Mezzano, frazione di Caserta.

La crisi è culminata quando l’uomo è salito sul cofano di un’autovettura parcheggiata in strada e ha iniziato a saltarvi sopra con forza, urlando in modo incomprensibile. La sua condotta, oltre a danneggiare il veicolo, ha bloccato la circolazione e creato apprensione tra i cittadini presenti, i quali, allarmati, hanno prontamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei Carabinieri. Al loro arrivo, l’uomo era ancora sul veicolo, in piena crisi. Grazie all’azione congiunta e professionale dei militari e del personale sanitario, la situazione tesa è stata infine contenuta e l’uomo è stato soccorso. Le immagini sono state riportate da Maurizio Raimondi sul suo profilo Tik Tok.