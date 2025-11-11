GUARDA IL VIDEO. FOLLIA A CASERTA. Sale sul tetto della macchina, urla e blocca il traffico

11 Novembre 2025 - 13:35

@maurizioraimondi_

Stamattina a Mezzano, Caserta, scene di ordinaria follia. Saltella sulla macchina, causando disagi ai passanti ma anche ai sanitari intervenuti mentre stavano arrivando anche i Carabinieri. Solidarietà ai cittadini ma anche ai sanitari intervenuti. In questa città si rasenta il paradossale ogni giorno. Terra di nessuno. Tutti questi personaggi li abbiamo tutti qui. #italia #campania #caserta #italianboy #italianman

♬ For movie / picture / action / suspense – G-axis sound music

CASERTA – Ieri mattina, lunedì, un uomo, per ragioni ancora da accertare, è andato su tutte le furie, scatenando panico tra i passanti a Mezzano, frazione di Caserta.

La crisi è culminata quando l’uomo è salito sul cofano di un’autovettura parcheggiata in strada e ha iniziato a saltarvi sopra con forza, urlando in modo incomprensibile. La sua condotta, oltre a danneggiare il veicolo, ha bloccato la circolazione e creato apprensione tra i cittadini presenti, i quali, allarmati, hanno prontamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei Carabinieri. Al loro arrivo, l’uomo era ancora sul veicolo, in piena crisi. Grazie all’azione congiunta e professionale dei militari e del personale sanitario, la situazione tesa è stata infine contenuta e l’uomo è stato soccorso. Le immagini sono state riportate da Maurizio Raimondi sul suo profilo Tik Tok.

