GUARDA IL VIDEO. FOLLIA. Auto in corsa contromano per evitare il traffico

AVERSA – La scorsa notte si è rischiato di assistere ad una tragedia sull’Asse Mediano. Infatti all’altezza di Aversa diverse automobili hanno fatto inversione di marcia ed hanno proceduto contromano. Una scelta avventata, pericolosa e scellerata che sembra sia stata dettata dalla “necessità” di bypassare un incidente avvenuto poco più avanti e che aveva paralizzato il traffico.

Diversi cittadini hanno segnalato l’accaduto e il video relativo, postato in rete, al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Tanti, troppi incidenti avvengono su questo asse viario”, ha commentato Borrelli. “Molti sono causati dal dissesto del manto stradale, cosa per la quale ci battiamo da anni con Anas. Altri però sono causati dall’alta velocità e da manovre folli, stupide, irresponsabili e delinquenziali come questa della scorsa notte. Chi mette in pericolo la vita altrui va fermato e punito severamente. Urgono più controlli e modifiche sostanziali al codice della strada”.