GUARDA IL VIDEO. Furto in pieno giorno: gli rubano il borsello mentre cambia lo pneumatico forato

Il tutto è accaduto davanti ad un supermercato.

REGIONALE. Gli hanno portato via il borsello, che aveva in macchina, mentre stava cambiando lo pneumatico alla sua automobile. Il ladro ha aperto la portiera della vettura e, con noncuranza, ha preso con sé il borsello del pover’uomo. Il fatto è accaduto stamattina davanti ad un supermercato di Varcaturo e sono state le telecamere presenti nell’area a filmare il momento del furto del malvivente giunto su una Panda. La vittima non si è accorta di nulla fino a quando non è rientrata nell’abitacolo dell’automobile. Poi si è recata dai carabinieri per denunciare l’accaduto.