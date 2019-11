GUARDA IL VIDEO. Il BROKER colpisce ancora. Al centro commerciale CAMPANIA entra in un negozio, poi scappa e…

MARCIANISE – Ormai è irrefrenabile. Le luci della ribalta evidentemente hanno gratificato molto l’eccentrico Paolo Sforza, detto il “broker”, al punto da non poterne fare più a meno. E allora stamattina ha postato su facebook un video durante il quale lo si vede indossare una maglia del Milan, probabilmente presa all’interno del negozio del centro commerciale Campania, dove il filmato è stato girato. All’improvviso, si dà alla fuga nel probabile tentativo di rubare quel capo davanti ad un vigilante che accenna anche un inseguimento nel lungo corridoio della galleria commerciale.

Altro non si capisce. Si potrebbe pensare che si tratti di una nuova azione dimostrativa di Sforza atta a provare la carenza dei sistemi di sicurezza, stavolta non della Reggia di Caserta, ma del Campania. E’ anche vero però che esiste una differenza: mentre la Reggia è un bene amministrato dallo stato, il Campania è una struttura commerciale privata, in cui un privato grande fitta locali a privati più piccoli che all’interno dei locali allestiscono le loro attività.