Guida auto senza patente e tenta la fuga, arrestato nel giorno del suo compleanno

Dopo un inseguimento di 4 chilometri si è dovuto arrendere.



SANT’ARPINO. Corre ad alta velocità a bordo della sua Mercedes, senza mai aver conseguito la patente. Una corsa che non rallenta neanche quando si imbatte nella gazzella dei carabinieri. Inizia l’inseguimento, un tentato speronamento, fino a quando l’automobilista, 21 anni appena compiuti, non viene bloccato dai militari. E’ accaduto la scorsa notte, a Sant’Antimo. L’inseguimento è durato circa 4 chilometri, fino a quando la Mercedes non ha imboccato Vico Macri di Sant’Arpino, un vicolo cieco. Nonostante la gazzella messa di traversa, l’uomo ha ingranato la retromarcia come a speronare l’auto dei carabinieri. L’impatto c’è stato ma Alessandro Iorio 21 anni compiuti oggi si è dovuto arrendere.

Il ragazzo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Per il 21enne anche una sanzione al

codice della strada perché guidava senza aver mai conseguito la patente.