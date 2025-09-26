“Hai tradito la tua terra”, atto vandalico contro Del Rosso in piena campagna elettorale

Imbrattato il manifesto affisso in via Laviano

CASERTA – Imbrattato un manifesto elettorale di Maurizio Del Rosso, coordinatore cittadino della Lega e candidato alle Regionali nella lista del Carroccio, affisso in via Laviano.

Hai tradito la tua terra”. Questa la scritta comparsa sul manifesto.“Ne prendo atto e utilizzo questo atto vile e violento nell’unico modo che vedo possibile: mettendoci ancor più passione nel portare avanti ciò in cui credo – commenta Del Rosso – Nella città di Caserta sono stato fermo oppositore della maggioranza di centrosinistra, commissariata per infiltrazione camorristica. Come avrei io tradito la mia terra? Credo che, in campagna elettorale e non, si debbano valutare sempre le persone, ben prima dei simboli, e saper misurare l’operato degli amministratori – prosegue – A chi ha imbrattato il mio manifesto elettorale chiedo, se ha volontà e tempo, di verificare chi è Maurizio Del Rosso e cosa ha fatto nella sua vita, almeno da professionista e da uomo politico”, commenta Del Rosso.