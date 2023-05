I DANNI DELLO SCUDETTO. Distrutta saracinesca del negozio in centro durante la festa

AVERSA – Sono due le ipotesi che sono al vaglio degli inquirenti in questo momento. La prima riguarda un tentativo di furto non andato in porto, l’altra, invece, si lega alla possibilità che, durante i festeggiamenti per la vittoria del terzo scudetto del Napoli che si sono tenuti al centro di Aversa, un petardo abbia seriamente danneggiato la saracinesca del negozio di scarpe.

È quello che è successo nella sera tra giovedì e venerdì nella città normanna, in via Roma.

Non si sa, quindi, se si tratta di un’effrazione o di un danno collaterale legato alla festa per il terzo titolo del Napoli, ciò che è certo, invece, è che i danni per questo commerciante ci sono stati e sarà costretto a rimettere in sesto l’ingresso del suo negozio.