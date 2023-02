I funerali di Maurizio Costanzo: l’omelia del parroco casertano in onore del presentatore tv

CAIAZZO – Si chiama don Walter Insero il parroco proveniente dalla provincia di Caserta che ha officiato il funerale di Maurizio Costanzo. Ha 47 anni ed è originario di Caiazzo.

I funerali di Maurizio Costanzo sono stati trasmessi in diretta, con Don Walter che ha detto “Il sipario si è chiuso ma il primo atto è finito”. Maria De Filippi era presente, insieme a numerosi vip tra cui Gerry Scotti e Paolo Sorrentino.

Don Walter Insero è nato a Caserta il 3 luglio 1975, ha conseguito la Maîtrise in Teologia presso la Facoltà di Teologia Cattolica dell’Università di Scienze Umane (Marc Bloch) di Strasburgo, Francia, nel 1999.

2011 è stato nominato. La scorsa primavera ha coordinato la comunicazione, a nome della Diocesi di Roma, della canonizzazione dei due Papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.

ALCUNI PASSI DELL’OMELIA DEDICATA A MAURIZIO COSTANZO

“Amava i suoi figli. Il suo rapporto con Maria è di tenerezza, stima, amore, condivisione, complicità. Maurizio ha testimoniato un forte senso di protezione nei confronti dei suoi cari e dei colleghi”. Non si professava credente, non lo era in senso stretto, era molto rispettoso. Negli ultimi tempi si è sempre più avvicinato ai valori cristiani, si è sempre chiesto cosa ci fosse dietro l’angolo e quindi dopo la morte. Si è interrogato molto anche con me, e ho visto un uomo affascinato dalla figura di Gesù.“