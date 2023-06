I NOMI. COCAINA IN CASERMA. Militare condannato in via definitiva per lo spaccio alla Brigata Garibaldi di CASERTA 13 Giugno 2023 - 20:51

Per l’altro quarantenne che ha presentato, invece, bisognerà ripartire con il processo in Corte di Appello a seguito dell’annullamento deciso dalla Corte di Cassazione CASERTA – È stata pubblicata nelle scorse ore la sentenza con cui la sesta Sezione della Corte di Cassazione ha annullato la condanna a un anno di carcere nei confronti di Patrizio Caserta, 40 anni, militare accusato di spacciare cocaina all’interno della caserma Garibaldi in un giro di droga che sarebbe avvenuto tra il febbraio 2014 e il marzo 2015. La condanna in secondo grado, emessa nel maggio 2022, è stata quindi annullata e i giudici dell’ultima istanza hanno deciso, come avviene quasi sempre in questi casi, di rinviare il processo ad un’altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Pena di quattro anni, invece, per l’altro militare che aveva presentato ricorso, Luigi Belvedere, 45 anni, condannato in maniera definitiva, dopo che la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso da lui presentato. CLICCA QUI PER LEGGERE LA SENTENZA COMPLETA