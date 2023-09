I NOMI. Coltellate al volto per rubargli il portafoglio: in due nei guai

Nel dettaglio uno avrebbe distratto la vittima mentre l’altro lo colpiva da una guancia

TEVEROLA – Accusati di furto aggravato e lesioni, la procura di Napoli nord vuole al processo Vittorio Mottola, diciottenne di Gricignano di Aversa, e Antonio Zaccariello, trentenne di Teverola. Secondo l’accusa i due avrebbero aggredito un quarantenne di Teverola utilizzando un coltello e causando una ferita a volto, aggressione perpetrata per impossessarsi del portafogli contenente €40, la carta di credito ei documenti di identità. Nel dettaglio Zaccariello avrebbe distratto la vittima mentre Mottola lo colpiva alla guancia sinistra. Il pubblico ministero Valeria Vinci ha chiesto il rinvio a giudizio. L’udienza preliminare in cui si deciderà se avviare o meno il dibattimento è prevista per la prossima settimana davanti al giudice Pia Sordetti del tribunale di Napoli nord. La vittima si costituirà come parte civile assistito dall’avvocato Mario Griffo.