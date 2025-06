I NOMI E LA FOTO. Appena maggiorenni e 15enne spacciano in casa. Uno degli arrestati è indagato nel caso della morte del 17enne Giuseppe Turco

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASAL DI PRINCIPE – A Casal di Principe le forze dell’ordine hanno scoperto un nuovo centro di distribuzione di droga. In un appartamento all’incrocio tra via Marsala e via Matera, tre giovani sono finiti in arresto: Raffaele Di Puorto, 20 anni, Domenico Spada, 18, e un ragazzo di soli 15 anni. Tutti sono residenti a Casal di Principe. Denunciato anche un quarto soggetto, E.G., trovato in possesso di una dose di hashish.

L’operazione è scattata dopo un’attività di osservazione condotta nel pomeriggio di sabato, quando gli agenti, notando un sospetto via vai presso l’abitazione di Di Puorto, hanno deciso di intervenire. Alcuni movimenti anomali, come una borsa issata con una corda dal balcone, hanno fatto scattare i controlli.

I tre giovani sono stati bloccati mentre lasciavano l’edificio: addosso a due di loro è stata trovata droga e denaro contante in piccolo taglio. Nell’appartamento sono stati sequestrati hashish, marijuana e strumenti per il confezionamento delle dosi. In totale, circa un chilo di hashish e 60 grammi di marijuana.

I tre sono accusati di detenzione ai fini di spaccio e saranno ascoltati oggi dal giudice per l’udienza di convalida. Raffaele Di Puorto, inoltre, risulta già coinvolto in un altro procedimento: è indagato per favoreggiamento nell’omicidio di Giuseppe Turco, avvenuto a Villa Literno nel 2023.