I NOMI. Ecco chi sono i tre arrestati per tentato omicidio: la sparatoria dopo una lite

CASTEL VOLTURNO – Sono Nicola Ferone di Castel Volturno, il 22enne di Casaluce Matteo La Pica e i 32enne napoletano, residente ad Ercolano, Stefano Ambrosino i tre soggetti.

Ferone è stato trasferito presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere; mentre gli altri due sono invece ai domiciliari.

Ieri la Polizia di Stato, Squadra Mobile di Napoli e di Caserta, ha concluso una rapida attività di indagine che ha portato all’emissione di un’ordinanza cautelare richiesta da questa Procura della Repubblica ed emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a carico di tre soggetti gravemente indiziati dei reati di tentato omicidio, detenzione e porto di arma comune da sparo.

SI TORNA A SPARARE A CASTEL VOLTURNO

Il prosieguo dell’attività ha consentito di individuare alcuni soggetti extracomunitari all’indirizzo dei quali, al termine di una lite per futili motivi, erano stati esplosi colpi di arma da fuoco,che non li avevano attinti, da uno degli occupanti dell’autovettura che aveva esploso almeno 4 proiettili. Una delle vittime veniva colpito all’altezza della spalla, senza subire lesioni: il giubbino che indossava aveva un foro di entrata ed uno di uscita del proiettile.

Ferone, soggetto che aveva materialmente sparato, veniva sottoposto dalle Squadre Mobili di Napoli e Caserta a fermo di indiziato del delitto di tentato omicidio e, su disposizione di questa Procura della Repubblica, condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell’udienza di convalida mentre gli altri due partecipi venivano deferiti in concorso per il medesimo reato.