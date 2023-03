I rifiuti “spiaggiati” in mostra al Museo del Danno

I giocattoli persi e ritrovati a mare arrivano nelle viscere di Napoli per raccontare un mondo diverso, fatto di comportamenti umani ecosostenibili

REGIONALE – L’associazione Domizia, che sulla costa a nord di Napoli si prende cura delle tartarughe marine a supporto della stazione zoologica Anton Dohrn, raccoglie i rifiuti spiaggiati e crea installazioni per porre i visitatori davanti ai propri stessi danni, dando vita al progetto “Museo del Danno”, che sarà ospitato dall’associazione Napoli Sotterranea nell’ex acquedotto cittadino dal 4 al 10 marzo 2023.

La mostra sarà composta da migliaia di pezzi fra bambole mutilate, ustionate, siringhe e flaconi di farmaci usati, parti di protesi dentarie, accendini arrugginiti, spazzolini infeltriti e tanti altri scarti prodotti nelle nostre case che a fine ciclo sono stati abbandonati illegalmente e che attraverso i corsi d’acqua superficiali (fiumi e canali fognari) sono arrivati a mare e riversati in spiaggia. Qui sono stati trovati e raccolti dal Museo del Danno per essere trasformati in opera d’arte al contrario.

Museo del Danno crea installazioni di reperti appartenenti a una civiltà contemporanea incapace di smaltire correttamente parte dei propri scarti, provocando l’alterazione dell’ecosistema marino e della catena alimentare.

E’ arrivato il momento di cambiare, partendo dai nostri comportamenti ambientali non corretti. I corsi d’acqua non sono autostrade di rifiuti, le spiagge non sono discariche a cielo aperto.

Stop ai rifiuti a mare

Napoli Sotterranea e il Museo del Danno – Piazza San Gaetano Napoli

dal 4 all’11 marzo 2023

L’installazione sarà presentata da un tavolo di lavoro sabato 4 marzo 2023 ore 11.30 nella Chiesa di San paolo a piazza San Gaetano Napoli moderato dal giornalista Francesco Buononato, cui parteciperanno:

Arianna Albertini – Presidente ass. culturale Napoli Sotterranea

Leda Tonziello – vicepresidente ass. Domizia

Gianni Simioli – ideatore e conduttore La Radiazza

Rosaria Della Valle – consigliere di gestione fondazione Mario Diana

Giovanni Sabatino – presidente ente riserve regionali costa Domitia

Maurizio Simeone – presidente Parco Sommerso di Gaiola

per info: tel 3286717157

[email protected]