I TENTACOLI DEL CLAN DEI CASALESI anche sugli oli esausti. Dure condanne in Appello per tre boss. I NOMI E LE PENE

I giudici di secondo grado si sono pronunciati nella mattinata di oggi

SAN CIPRIANO– (gv) Per l’affare illecito degli oli esausti per conto del clan dei Casalesi conferma delle condanne di primo grado da parte in Appello.. Accusati di concorrenza illecita ed estorsione, In tutto i condannelati sono tre Questa mattina il verdetto: cinque anni di carcere per Aldo Nobis, 8 per Giulio Nobis (rispondevano di concorrenza illecita ed estorsione ), tre anni a Vincenzo Cantiello che rispondeva solo di concorrenza illecita. Nel collegio difensivo gli avvocatolti Paolo Caterino, Nando Letizia e Carlo De Stavola.