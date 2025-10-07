Identificato il cadavere trovato morto davanti al cimitero

Le indagini proseguono nel massimo riserbo, mentre la comunità resta scossa da un episodio ancora avvolto nel mistero

SESSA AURUNCA/CASAGIOVE– È stato identificato l’uomo rinvenuto privo di vita nei giorni scorsi nei pressi del cimitero comunale di Sessa Aurunca. Si tratta di un residente di Casagiove

La salma è stata posta a disposizione del Pubblico Ministero, dott. Franco Casolini, della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. È stato disposto il trasferimento presso l’istituto di medicina legale per gli accertamenti di rito.

Solo al termine dell’autopsia sarà possibile chiarire con precisione le cause e l’orario del decesso. Attualmente, gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo, attraverso l’analisi dei suoi spostamenti, dei contatti recenti e di eventuali motivazioni di natura personale o familiare che possano aver avuto un ruolo nella vicenda.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo, mentre la comunità resta scossa da un episodio ancora avvolto nel mistero.