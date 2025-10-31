Il centauro 30enne, fratello dell’assessore, ricoverato in rianimazione dopo il terribile incidente in moto

Ne abbiamo già scritto ieri. Oggi sappiamo con certezza che il suo congiunto opera all’interno della giunta comunale di Vairano. Possiamo inoltre effettuare un aggiornamento delle sue condizioni

VAIRANO PATENORA – Purtroppo le condizioni di Francesco Ventrone, fratello dell’assessore alle politiche giovanili e al personale del comune di Vairano Antonio Ventrone, sono ancora molto critiche, a seguito del gravissimo incidente stradale in cui è stato coinvolto lungo la statale venafrana nel territorio del comune di Presenzano. Il 30enne è ancora ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva o Rianimazione nell’ospedale civile di Caserta a causa dei diversi traumi subiti, sulla cui entità non ci dilunghiamo proprio per rispettare almeno questo aspetto privatissimo.