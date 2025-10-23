Il Centro Orafo Tarì nel mirino dei truffatori: creato profilo fake su Facebook. L’azienda mette in guardia i clienti

“Il nostro profilo ufficiale è una pagina aziendale e, come tale, non può inviare richieste di amicizia”, fanno sapere dai vertici del Tarì

MARCIANISE – Tentata truffa attraversi i social ai danni del Centro Orafo Il Tarì. Nelle ultime ore è apparso su Facebook un profilo denominato “Centro orafo Il Tarì” (link: centro.orafo.il.tari.2025), che utilizza impropriamente il nome e l’immagine del noto polo orafo di Marcianise.



Secondo quanto comunicato dall’azienda, il profilo è del tutto falso e non ha alcun collegamento con il Tarì. Si tratterebbe di un tentativo di inganno ai danni degli utenti, probabilmente finalizzato a raccogliere informazioni personali o a condurre truffe online.

Il Centro Orafo Il Tarì ha invitato clienti, fornitori e utenti dei social a non accettare richieste di amicizia e a non rispondere a eventuali messaggi provenienti da tale account.

“Il nostro profilo ufficiale è una pagina aziendale e, come tale, non può inviare richieste di amicizia”, fanno sapere dai vertici del Tarì.



L’azienda raccomanda di prestare la massima attenzione ai contatti sospetti e di segnalare tempestivamente eventuali profili o messaggi anomali.

L’episodio si aggiunge a una lunga serie di casi simili che, negli ultimi mesi, hanno coinvolto aziende e attività commerciali di rilievo, bersagliate da tentativi di phishing e frodi digitali.



