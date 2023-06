IL DRAMMA. Alessia precipita dal balcone e muore: aveva 5 anni

Era da poco rientrata da scuola quando per cause ancora da chiarire, avrebbe raggiunto il balcone della propria abitazione cadendo nel vuoto

ACERRA – Si chiamava Alessia R. la bambina morta tragicamente nel primo pomeriggio di oggi ad Acerra in seguito ad un terribile volo dal balcone di casa, al terzo piano.

Alessia, ultima di tre figli, frequentava la scuola materna al Quarto circolo didattico di Acerra. Secondo alcune indiscrezioni la piccola si trovava da sola con la mamma quado è caduta nel vuoto. L’ipotesi più accreditata, al momento, sembra essere quella di un drammatico incidente: la bambina si sarebbe sporta troppo e sarebbe

precipitata. La bambina, da poco rientrata da scuola, è precipitata dal terzo piano della palazzina del parco San Domenico, in via Spiniello, non lontano dall’Asse Mediano. Secondo quanto si è appreso i soccorritori hanno tentato di rianimarla per oltre mezz’ora ma purtroppo i tentativi si sono rivelati inutili. La Procura ha disposto accertamenti. Sul posto il Pm di turno e il medico legale.

Incredulità e sgomento in città. “Un angelo dagli occhi azzurri”, così ne parlano i vicini, che non riescono a

capacitarsi della tragedia. “Era bellissima – raccontano – incontravo spesso la mamma con lei a passeggio, ed era meravigliosa, superattiva. Spesso la mamma la portava al campo dove il nonno gestisce una scuola di calcio, e si divertiva tantissimo. Non riusciamo proprio a capacitarci“.

Occhi azzurri, sorriso coinvolgente, la bambina era la “luce di casa“. “I genitori la adoravano – aggiungono alcuni

conoscenti – speriamo che il Signore dia loro la forza necessaria per andare avanti“