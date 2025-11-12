Il Lotto “premia” giocatore casertano: vinti 10mila euro. ECCO DOVE
12 Novembre 2025 - 10:41
MONDRAGONE – Il Lotto sorride alla Campania. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Napoli realizzato un terno da 20.250 euro in via Coroglio, seguito dai quattro terni e una quaterna dal valore di 12.450 euro di Montoro, in provincia di Avellino, in via M. Pironti, con il colpo da 9.750 euro di Vico Equense, in provincia di Napoli, in piazza S. Giovanni Battista a chiudere i conti regionali. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro dall’inizio del 2025.
10eLotto: a Greci e Mondragone vinti 30mila euro
La Campania esulta con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Greci, in provincia di Avellino, un 9 in via Nazionale vale una vincita da 20mila euro, invece a Mondragone, in provincia di Caserta, vinti 10mila euro grazie ad un 7 Doppio Oro in via Domitiana. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,4 miliardi da inizio anno