IL LUTTO. E’ morta Anna, l’infermiera dei bambini

I funerali si svolgeranno questa mattina

CASTEL MORRONE – Lidia e Christian de Angelis) Una dolorosa perdita per il mondo sanitario si è spenta prematuramente Anna Chirico 53 anni, apprezzata infermiera pediatrica che per motivi di salute era ricoverata al Cardarelli di Napoli dove è sopraggiunto il decesso. Affranti amici, colleghi e familiari. I funerali si svolgeranno oggi alle 12:30 nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Casale di Castel Morrone. Numerosi I messaggi di addio e cordoglio per la famiglia.