COMUNITA’ IN LUTTO. Laura non ce l’ha fatta. Uccisa dalla malattia a soli 41 anni

CASALUCE – Profondo cordoglio nella comunità di Casaluce per la scomparsa di Laura Liccardo, strappata alla vita e all’affetto dei cari da un male incurabile 41 anni. A darne il triste annuncio sono i fratelli, le sorelle, gli zii e i parenti tutti. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo ai familiari nei quali Laura è ricordata con sentimenti di profonda stima e di affetto.

I funerali saranno celebrati domani, venerdì 24 ottobre, alle ore 16:00 presso la chiesa di San Marcellino in Aprano a Casaluce.