IL LUTTO. Padre di famiglia muore a 51 anni

I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10:00 nella Chiesa di Santa Maria in Foro

CARINOLA (Lidia e Christian de Angelis) Giovane padre, Claudio Liccardo 51 anni, sposato con Paola Sarao e padre di una bambina, lascia questa vita troppo presto. La comunità si è stretta attorno alla famiglia per donare conforto e sostegno. I funerali si svolgeranno domani mattina, 10 marzo, alle 10:00 nella Chiesa di Santa Maria in Foro a Carinola. Tantissimi I messaggi di addio e cordoglio per la scomparsa prematura di questo giovane padre.