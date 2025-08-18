Il mondo della scuola piange la scomparsa a 46 anni di una insegnante dal cuore grande

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in città, suscitando profonda commozione

CASAGIOVE – Un grave lutto ha colpito la comunità scolastica e la città di Casagiove. Si è spenta a soli 46 anni Angela Rosa Nardo, docente di sostegno apprezzata per la sua dedizione e la profonda umanità con cui svolgeva il suo lavoro. Una malattia autoimmune, contro cui combatteva da tempo, ha avuto la meglio, lasciando nello sconforto la sua famiglia, i colleghi e tutti coloro che le volevano bene.

Angela era conosciuta non solo come insegnante competente e sensibile, sempre pronta ad aiutare gli studenti in difficoltà, ma anche come una persona dal grande cuore, capace di lasciare un segno ovunque andasse. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in città, suscitando profonda commozione.

I funerali si terranno domani, 18 agosto 2025. La salma arriverà alla Chiesa di San Francesco di Paola alle ore 15:00, dove alle 16:00 sarà celebrata la Santa Messa in suo ricordo. Sarà l’occasione per l’ultimo saluto da parte di familiari, amici, colleghi e di tutta la comunità, unita nel dolore.

Anche Mario Melone ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio:

“Casagiove perde una donna straordinaria, una madre affettuosa e una docente stimata. La sua morte lascia un vuoto enorme in chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Alla sua famiglia, in particolare al padre a me caro, vanno le mie più sincere condoglianze in questo momento di profonda tristezza”.