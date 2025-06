IL NOME. “18 mila euro e ti trovo il posto fisso”: condannato dipendente pubblico casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

TEANO – Un ex dipendente dell’Agenzia delle Entrate, oggi in pensione, è stato condannato dal Tribunale di Napoli per truffa aggravata. L’uomo, Francesco Tella, residente a Teano, aveva convinto alcune famiglie a versargli denaro – in totale 18mila euro – con la promessa di facilitare l’assunzione dei loro figli presso l’ente pubblico dove aveva lavorato.

Le indagini hanno ricostruito una serie di episodi avvenuti nel corso di alcuni anni, durante i quali Tella avrebbe sfruttato la sua precedente posizione lavorativa per dare credibilità alle sue promesse. Le assunzioni, tuttavia, non si sono mai concretizzate e le vittime, resesi conto del raggiro, hanno sporto denuncia. La sentenza prevede per l’imputato una pena di un anno di reclusione e una multa di 500 euro.