IL NOME. 22ENNE ARRESTATO. Scappa con il suo scooter SH e quasi mette sotto un carabiniere

CASAL DI PRINCIPE – Ieri, martedì, vi abbiamo dato la notizia di un arresto compiuto a Casal di Principe nei confronti di un 22enne, compiuto dai carabinieri della Compagnia locale.

Il ragazzo, accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, scrivono i militari, è anche noto agli inquirenti per alcuni precedenti.

Si tratta di Giuseppe Iaiunese, 22enne, arrestato in flagranza di reato e recluso agli arresti domiciliari.

Sempre ieri, nel pomeriggio, si è tenuta l’udienza di convalida che la legge prevede debba celebrarsi entro 48 ore dal momento dell’arresto, pena la non validità della misura eseguita, in questo caso dai carabinieri. Il tribunale di Aversa Napoli Nord ha convalidato l’arresto, modificando la misura cautelare per Iaiunese, lasciandolo libero

LA DINAMICA

All’alba, durante un controllo stradale in via Bari, i militari hanno intimato al giovane, in sella a uno scooter Honda SH, di fermarsi. Ma lui, invece di obbedire, ha accelerato cercando di investire un carabiniere, che per evitare l’impatto è caduto a terra. Dopo aver forzato il posto di blocco, il 22enne ha tentato la fuga, ma è stato rintracciato e bloccato davanti alla sua abitazione.