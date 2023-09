IL NOME. Fugge al posto di blocco e si schianta contro un’auto: 4 feriti gravi

Il 30enne denunciato a piede libero.

CAPUA. Continuano ad arrivare aggiornamenti sull’incidente avvenuto poco fa a Capua e di cui vi abbiamo dato notizia (clikka e leggi) , iniziato con un inseguimento e terminato con uno schianto che ha provocato il ferimento di 4 persone, tutte gravi in ospedale.

Antonio Casale, 30 anni di Bellona, con alle spalle diversi precedenti e, pare, senza patente, non si è fermato al posto di blocco della polizia municipale di Capua. Di qui l’inseguimento. Ma il 30enne ha poi perso il controllo della vettura, andandosi a schiantare contro l’auto che procedeva in direzione opposta. Le 4 persone presenti nell’abitacolo sono rimaste gravemente ferite e subito soccorse e trasportate in ospedale, mentre lui, Casale, avrebbe riportato solo ferite superficiali. L’uomo è stato denunciato a piede libero.